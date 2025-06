Adolescente tenta subornar PMs com tijolo de maconha no Vale

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite de sexta-feira (13) por tráfico de drogas e tentativa de corrupção ativa, no bairro Conjunto São Benedito, em Jacareí. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil no plantão da Delegacia Seccional do município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 18h30, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento de rotina quando avistou o suspeito dispensando uma sacola plástica sob um trailer na Rua Dorni Leal Moreira. Durante a abordagem, o jovem apresentou sinais de nervosismo. Nada de ilícito foi encontrado com ele, mas na sacola havia 16,56 gramas de crack, divididos em 20 porções, acondicionadas em potes plásticos.