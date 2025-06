Homem tenta roubar casa de PM e acaba morto na região

Um homem foi morto a tiros, na noite de sexta-feira (13), após invadir uma residência em Caraguatatuba, no Litoral Norte. O caso ocorreu por volta das 18h30 na avenida Almirante Tamandaré, no bairro Aruan, e envolveu um capitão da Polícia Militar, que estava em casa com os filhos no momento da invasão.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, o autor da invasão foi identificado como Isaac Dutra de Jesus, de 24 anos. Ele teria pulado o muro da casa e, já no quintal, foi surpreendido pelo morador, o capitão da PM. De acordo com o relato do policial, ao abordá-lo, Isaac tentou tomar sua arma, o que deu início a uma luta corporal entre os dois. Durante o confronto, o capitão efetuou disparos de arma de fogo, atingindo o invasor, que morreu no local.

O filho do policial de 18 anos, também prestou depoimento, confirmando que ouviu os barulhos vindos do quintal e presenciou o pai em luta corporal com o homem. A irmã do jovem, de 16 anos, também estava na residência, mas não se envolveu na ação.