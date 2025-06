Conflito Irã-Israel: brasileira relata ataques em vídeo

A ativista brasileira-israelense Rachel Safdie compartilhou um vídeo nas redes sociais mostrando a retomada dos ataques do Irã contra Israel.

Em meio aos bombardeios, ela está abrigada em um bunker com a família e relatou que as mediações do seu prédio foram atingidas.

