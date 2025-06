Irmão dá 9 facadas e tenta queimar influenciadora viva

A influenciadora Laura Sabino, de 25 anos, foi vítima de uma tentativa de feminicídio, praticada pelo próprio irmão.

Mesmo com medida protetiva em vigor, ela foi atacada com nove facadas e quase foi queimada viva.