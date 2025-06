VÍDEO: Visitante quebra obra de arte valiosa em museu

Um turista causou danos à escultura "Van Gogh", do artista Nicola Bolla, no museu Palazzo Maffei em Verona, na Itália. O incidente ocorreu quando o visitante tentou posar para uma foto simulando que estava sentado na obra de arte, que é cravejada com cristais Swarovski.

A peça exigiu um complexo trabalho de restauro, realizado com sucesso pela equipe do museu. A escultura já está novamente em exposição, recuperando todo seu brilho original.