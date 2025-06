Crianças são obrigadas a consumir álcool e sofrem abus0s

Ao menos 12 crianças foram vítimas de abuso sexual e forçadas a consumir álcool e drogas em festas clandestinas. Os casos envolveram violência e exploração sexual em diferentes locais.

Os crimes ocorreram no Norte do Paraná e no interior de São Paulo. As vítimas eram mantidas presas em uma casa pertencente a uma das envolvidas e levadas para locais como pesqueiros, motéis e sítios, onde eram violentadas.