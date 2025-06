Pai asfixia e mata 3 filhas com sacos na cabeça, diz polícia

Travis Decker, de 32 anos, é procurado pela polícia, acusado de matar as três filhas, que foram encontradas mortas com sinais de asfixia. As crianças desapareceram após uma visita com o pai que deveria durar apenas três horas.

O caso ocorreu no estado de Washington, nos Estados Unidos. As vítimas, Paityn Decker, de 9 anos, Evelyn Decker, de 8, e Olivia Decker, de 5, foram localizadas perto de um acampamento de trailers no Condado de Chelan, com as mãos amarradas e sacos na cabeça. A perícia preliminar aponta asfixia como causa provável das mortes.