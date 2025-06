Encontrado morto, motorista de app iria casar no fim do ano

O motorista Tomas Edson Furtado Alves, de 35 anos, foi encontrado morto com as mãos amarradas. Ele fazia corridas por aplicativo para complementar a renda e realizar o sonho de comprar uma casa. Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no crime.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu em Jataí, no sudoeste de Goiás. Segundo a irmã da vítima, Lázara Cristina, Tomas trabalhava como motorista de ambulância, mas passou a atuar também em viagens por aplicativo para juntar dinheiro. Ela contou que ele havia entregado o anel de compromisso para a namorada e planejava se casar no fim do ano.