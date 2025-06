Advogado criminalista é achado sem vida em hotel

O advogado criminalista Daniel Keller foi encontrado m0rto na manhã desta sexta-feira (13) dentro de um quarto de hotel. A causa da m0rte ainda não foi confirmada.

O caso aconteceu em Salvador, na Bahia. Uma 4rma foi localizada no local, pertencente à mãe do advogado, o que levantou suspeitas e amplia o mistério em torno do ocorrido.