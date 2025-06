'Hoje você não escapa': chamou ex no palco e matou a facadas

Uma mulher de 32 anos foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira (12). O principal suspeito do crime é o ex-namorado da vítima, que foi preso em flagrante no local. Eles estavam separados há poucos dias.

O caso aconteceu no município de Solânea, na Paraíba, logo após uma festa de Santo Antônio. Testemunhas relataram que o homem subiu no palco durante o evento e pediu ao cantor que chamasse a ex-companheira na tentativa de reatar o relacionamento, mas ela não apareceu.