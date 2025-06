Tragédia na pista: casal e filhinha morrem em acidente na estrada

Uma família morreu em um grave acidente ocorrido na última quarta-feira (11), em Marialva (PR). Os corpos foram identificados nesta sexta-feira (13).

O acidente ocorreu na PR-897. Maycon Lennon e Andressa Feliciano, casal conhecido na cidade, estavam com a filha, a pequena Heloísa Feliciano, quando o carro bateu de frente com uma van.