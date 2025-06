VÍDEO: Fogo em morro coloca residências em risco em Guaratinguetá

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de morro em Guaratinguetá, na tarde desta sexta-feira (13). O fogo atingiu encosta no bairro Parque do Sol, nas proximidades de prédios residenciais e de um supermercado em construção.

O fogo também atinge parte do Parque das Nascentes, entre os bairros Portal das Colinas e Parque do Sol, local onde estão diversas nascentes de água.