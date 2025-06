Informática: mesmo com redução em pedida, leilão não tem proposta

Apesar da nova redução no lance mínimo, terminou sem nenhuma proposta mais uma tentativa da Unitau (Universidade de Taubaté) de leiloar o prédio que abrigava o Departamento de Informática.

O leilão online ficou aberto entre 2 de junho e as 14h dessa sexta-feira (13), mas nenhum interessado apresentou lance - o valor mínimo era de R$ 11,8 milhões.