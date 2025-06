Incêndio destrói carro na zona sul de São José

Um veículo foi completamente consumido por um incêndio na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Jardim Colonial, na zona sul de São José dos Campos. O caso aconteceu por volta das 9h50, na rua Iran Faria Siqueira.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, onde encontrou o automóvel, modelo Fiat, já tomado pelas chamas. Os bombeiros utilizaram líquido gerador de espuma para controlar o fogo, procedimento que durou aproximadamente 20 minutos. A ação evitou que o incêndio se alastrasse para imóveis próximos ou atingisse a rede elétrica da região.