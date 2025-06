URGENTE: Irã faz ataque maciço com mísseis contra Israel

O Irã começou um ataque com centenas de mísseis balísticos contra Israel na noite desta sexta-feira (13) em retaliação pela operação lançada pelo Estado judeu para destruir seu programa nuclear, incapacitar suas Forças Armadas e matar a liderança militar do país.

"Israel começou uma guerra", disse o líder supremo da teocracia, aiatolá Ali Khamenei.

