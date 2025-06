Izabel Reis morre aos 64 anos em SJC; veja notas de falecimento

JOÃO GONÇALVES DE CAMPOS

Idade: 60

Data falecimento: 13/06/2025

Velório: Urbam Sala 6

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 14/06/2025 08:00

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

CONCEIÇAO MARIA APARECIDA BARBOSA

Idade: 74

Data falecimento: 13/06/2025

Velório: Urbam Sala 5

Sepultamento: Cem. Mun. Colônia Paraíso/SJC - 14/06/2025 09:00