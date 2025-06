Homem é preso após roubar bicicleta de adolescente o Vale

Um homem de 25 anos foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (12), acusado de roubar a bicicleta de um adolescente de 16 anos, em frente a uma loja na cidade de Igaratá. O crime ocorreu por volta das 14h, na Rodovia Dom Pedro 1º, na altura do km 28, sentido norte.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Igaratá, o jovem relatou que estava trabalhando na loja quando foi abordado por um homem que perguntou sobre a bicicleta que estava estacionada do lado de fora. Após afirmar que era o dono do veículo, o suspeito teria exigido a entrega da bicicleta e ameaçado o adolescente, dizendo estar armado com uma faca e uma arma de fogo.

Ainda segundo a vítima, o autor se identificou alegando já ter antecedentes por roubo. Temendo por sua integridade física, o jovem entregou a bicicleta ao suspeito, que fugiu do local em seguida.