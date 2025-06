Na bronca: em recado, Câmara irá arquivar três projetos de Sérgio

"Tem a ver com a recusa do prefeito em conversar com os vereadores que não são da base", afirmou uma fonte à reportagem. Também existe um descontentamento desse grupo de vereadores com algumas secretarias, como a de Saúde e a de Cultura.

Primeiro recado.

Devido a esse descontentamento, um primeiro recado já havia sido enviado ao governo Sérgio na última terça-feira (10). Durante a sessão ordinária, a Câmara rejeitou quatro requerimentos de Ariel Katz, com nove votos contrários e seis votos favoráveis.

Na ocasião, os vereadores desse grupo fizeram críticas abertas a Sérgio na tribuna. A alegação foi de que o prefeito havia pedido que Ariel percorresse a cidade e postasse vídeos nas redes sociais sobre obras realizadas a pedidos desses parlamentares, mas sem citá-los.