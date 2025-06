Taubaté recebe o Avaí Kindermann e sonha com classificação

O Taubaté recebe o Avaí/Kindermann na tarde deste sábado (14), a partir das 15h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, na última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série A-2, com entrada gratuita.

A equipe da região, comandada pelo técnico Arismar Junior, chega a essa última rodada com chances de classificar para a segunda fase. No momento, está em sexto lugar no grupo A, com 7 pontos, ao lado do Vasco e um ponto atrás do Atlético-MG, que fecha o G-4.