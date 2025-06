Adeus, Ale: futura médica morre em acidente no Dia dos Namorados

Aos 22 anos, a jovem Aletheia Paulline Alves, estudante de medicina, morreu em um trágico acidente na noite desta quinta-feira (12), enquanto estava a caminho de uma celebração do Dia dos Namorados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O acidente aconteceu na BR-158, no anel viário de Campo Mourão (PR). Aletheia estava em um carro de aplicativo que bateu de frente com outro veículo.