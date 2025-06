Em menos de um dia, dois homens são encontrados mortos em Jacareí

Duas mortes em circunstâncias suspeitas foram registradas em Jacareí nas últimas horas, deixando as autoridades em alerta. As vítimas, dois homens com idades entre 50 e 51 anos, foram encontradas sem vida em pontos distintos da cidade. Os casos ainda sendo investigados pela Polícia Civil.

Na tarde de quinta-feira (12), um homem de 50 anos foi encontrado morto na rua Floriano Peixoto, na região central do município. A Polícia Militar foi acionada após atendimento do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que confirmou o óbito no local. A vítima estava sem documentos no momento, mas sua identidade foi posteriormente confirmada por exame papiloscópico.