Homem sai de casa, vai ao mercado, some e aparece morto no Vale

A Polícia Civil de Jacareí investiga a morte de Alexandre dos Santos Megliorini, de 51 anos, que havia sido dado como desaparecido por sua companheira na noite do dia 11 de junho. O corpo foi localizado na rodovia Presidente Dutra, na altura do km 161, no mesmo município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo boletim registrado no Plantão da Delegacia Seccional de Jacareí, a companheira da vítima compareceu à unidade policial na tarde do dia 12 de junho para comunicar o desaparecimento. Ela informou que Alexandre havia saído de casa no início da noite anterior dizendo que iria até o mercado. O homem levou apenas seus documentos pessoais, deixando o celular carregando na residência. Segundo Érika, essa foi a primeira vez que ele se ausentou sem retornar.