Três morrem em ambulância após batida com carreta em rodovia

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ambulância fazia o transporte de pacientes do município de Capinópolis. O motorista da carreta não se feriu. Já os cinco ocupantes da ambulância — o condutor, dois pacientes e dois acompanhantes — foram gravemente atingidos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Um grave acidente deixou três mortos na rodovia MGC-154, entre as cidades de Capinópolis e Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta sexta-feira (13). A colisão entre uma carreta canavieira e uma ambulância destruiu o veículo de resgate. Outros dois ocupantes da ambulância ficaram em estado grave.

Três morreram no local, e os outros dois foram socorridos com ferimentos graves. Até o momento, as vítimas não foram identificadas. A dinâmica do acidente ainda será investigada.

“As equipes atuaram no atendimento às vítimas e na liberação da via, que permaneceu interditada durante os trabalhos operacionais e periciais”, informou a corporação. A ocorrência também contou com a atuação do Samu e das polícias militar e civil.

* Com informações do jornal O Tempo