Mossad divulga vídeo de ataque infiltrado de drones no Irã; VEJA

O serviço secreto de Israel, o Mossad, fez ataques infiltrados de drones dentro do território do Irã para enfraquecer as defesas aéreas do rival antes do bombardeio na madrugada desta sexta-feira (13), afirmou uma autoridade israelense de segurança à agência de notícias Reuters.

Segundo a fonte da Reuters, comandos da agência israelense conduziram uma série de operações secretas ao longo do território iraniano, mas não foram divulgadas as datas em que os ataques aconteceram.