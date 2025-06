Golpistas criam falsas páginas de concurso do Cavex em Taubaté

Com sede em Taubaté, o Cavex (Comando de Aviação do Exército) informou que sites e perfis em mídias sociais fraudulentos têm divulgado notícias sobre concurso para ingresso de “agentes temporários” no Exército Brasileiro.

Os golpistas usam perfis falsos e incentivam os usuários a se cadastrarem, clicarem em link de inscrição falso e informam a data de 15 de junho de 2025, com horários variados para a prova objetiva a ser realizada no Cavex, em Taubaté.