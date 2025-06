Ex-Vanguarda, influencer revela ensaio de noiva na Ponte Estaiada

Após causar polêmica nas redes sociais ao fazer um ensaio de noiva na Ponte Estaiada, o Arco da Inovação na região oeste de São José dos Campos, a influenciadora digital, cantora e ex-apresentadora da TV Vanguarda, Ana Paula Torquetti, revelou as imagens da produção. O vídeo, segundo ela, fez parte de uma ação de marketing de um bufê gastronômico da região.

Imagens do vídeo foram divulgadas por Ana Paula no dia 31 de maio, quando ele foi gravado, dividindo a opinião de internautas nas redes sociais. Alguns questionaram os critérios da Prefeitura de São José dos Campos para liberar o uso da ponte para fins particulares.