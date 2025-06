VÍDEO: ‘Graças a Deus não chegamos antes em Israel’, diz Anderson

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O prefeito de São José integra comitiva de prefeitos liderada pelo vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), que iria a Israel em visita oficial, com agenda de sete dias no país. Eles visitariam empresas de segurança, tecnologia e meio ambiente.

No entanto, após o início dos ataques de Israel contra o Irã, a agenda foi cancelada nesta sexta, por orientação do Consulado de Israel no Brasil, que informou sobre o fechamento do espaço aéreo em Israel.

A previsão de Anderson é retornar a São José até o próximo domingo (15). “Amanhã ou domingo retorno para São José dos Campos. Estamos aguardando a companhia aérea nos informar data e hora do voo”, afirmou.

'Estamos todos bem'.