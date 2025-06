Alta do ICMS sobre o leite de aveia: retrocesso que afeta o Vale

O Vale do Paraíba e o interior paulista vêm se destacando como berços de inovação no agronegócio e na indústria de alimentos. Porém, decisões que ignoram esse ecossistema ameaçam avanços importantes. A recente elevação da alíquota de ICMS sobre o leite vegetal à base de aveia — de 7% para 18% — pelo Governo do Estado de São Paulo é um desses casos. Trata-se de um retrocesso que afeta o consumidor, a indústria, os agricultores e a arrecadação estadual.

Até o fim de 2024, vivíamos um cenário virtuoso. A política fiscal aplicada ao setor permitiu crescimento de mais de 20% ao ano, atração de investimentos e geração de empregos. Empresas como Nude, Vida Veg, NotCo e tantas outras consolidavam o estado como um polo nacional de alimentos alternativos. Com a mudança repentina da alíquota, o resultado foi imediato: encarecimento do produto, retração do consumo, risco de demissões e a possibilidade concreta de empresas migrarem para outros estados.

A incoerência da medida salta aos olhos. Enquanto o leite de vaca, muitas vezes produzido fora de São Paulo, continua beneficiado por isenções, o leite vegetal — feito aqui, com tecnologia e alto valor agregado — é penalizado. Hoje, uma embalagem de leite de aveia pode chegar a custar R$ 20, contra R$ 8 do leite animal premium. Isso elimina a possibilidade de escolha para o consumidor, que passa a comprar não pelo que acredita, mas pelo que o bolso permite.