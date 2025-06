Em vídeo, Felicio fala sobre tensão após cancelar ida a Israel

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), aparece em vídeo gravado na cidade de Paris, na França, após o cancelamento de viagem a Israel, nesta sexta-feira (13). O vídeo foi gravado pelo prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva (PSD).

Felicio lidera comitiva de prefeitos do Vale do Paraíba e de cidades paulistas que iria visitar Israel, em agenda prevista para sete dias. No entanto, a viagem foi cancelada em razão dos ataques que Israel fez contra o Irã.