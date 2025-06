Conflito entre Israel e Irã muda agenda de Anderson na Europa

Anderson integra comitiva liderada pelo vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), que iria a Israel em visita oficial, com agenda de sete dias no país. Eles visitariam empresas de segurança, tecnologia e meio ambiente.

Os ataques de Israel ao Irã obrigam o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), a mudar sua agenda de visitas na Europa. Ele comunicou a Câmara de São José que ficaria afastado da cidade por 16 dias. No entanto, a agenda sofreu alterações nesta sexta-feira (13), após os ataques israelenses a alvos no Irã.

No entanto, após o início dos ataques de Israel contra o Irã, a agenda foi cancelada nesta sexta, por orientação do Consulado de Israel no Brasil, que informou sobre o fechamento do espaço aéreo em Israel.

Prefeitos.

Anderson, Felicio e os demais prefeitos foram surpreendidos pelos ataques enquanto faziam conexão de voo em Paris, na França, onde precisaram se estabelecer provisoriamente após o cancelamento da viagem a Israel.

Além de Felicio e Anderson, o grupo conta com mais dois prefeitos do Vale do Paraíba: Carlos Eduardo Pereira da Silva, o Caê (Republicanos), de Campos do Jordão; e Junior Filippo (PSD), de Guaratinguetá.