Após cancelar ida a Israel, Felicio prevê voltar no domingo

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), disse a OVALE que prevê voltar ao Brasil no próximo domingo (15). Ele lidera uma comitiva de prefeitos do Vale do Paraíba e de cidades paulistas que iria visitar Israel. A viagem foi cancelada em razão dos ataques que Israel fez contra o Irã, nesta sexta-feira (13).

Durante a escala em Paris, o vice-governador recebeu uma mensagem do Consulado de Israel no Brasil com informações sobre o fechamento do espaço aéreo.

“Soubemos dos ataques duas horas antes de pousar em Paris. Tivemos que conseguir um hotel aqui para passar a noite [na França]. Retornamos no domingo, se Deus quiser. Estamos aguardando a companhia aérea”, disse Felicio.

Além de Felicio, o grupo conta com três prefeitos do Vale: Anderson Farias (PSD), de São José dos Campos; Carlos Eduardo Pereira da Silva, o Caê (Republicanos), de Campos do Jordão; e Junior Filippo (PSD), de Guaratinguetá. Também estão na comitiva os prefeitos de Ribeirão Preto, Barretos e Urupês.