Felicio e prefeitos do Vale cancelam ida a Israel após ataques

O vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth (PSD), e uma comitiva de prefeitos do Vale do Paraíba e de outras cidades paulistas foram alertados pelo governo de Israel para cancelarem as agendas no país, após a escalada do conflito com o Irã.

As Forças de Defesa de Israel realizaram um ataque ao Irã na madrugada de sexta-feira (13), noite de quinta-feira (12) no horário de Brasília. O bombardeio mirou infraestruturas nucleares iranianas. Teerã prometeu responder ao ataque.