VÍDEO: Irã divulga imagens de novos ataques feitos por Israel

Agências no Irã divulgaram imagens de ataques feitos por Israel em larga escala contra o Irã nesta sexta-feira (13). Israel informou que os alvos são instalações nucleares, fábricas de mísseis balísticos e comandantes militares, no início de uma operação prolongada para impedir que Teerã construa uma arma atômica.

O Irã prometeu uma resposta dura e Israel disse que estava trabalhando para interceptar cerca de 100 drones lançados em direção ao território israelense em retaliação.