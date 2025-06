Após 20 dias em navio, FAB recebe 10º caça F-39 Gripen no Brasil

"O que poucas pessoas imaginam é que os trabalhos iniciam dias antes com diversas coordenações com outros órgãos federais para viabilizar a liberação da aeronave, por meio de várias documentações de importação em um processo conhecido como desembaraço alfandegário, para, enfim, a retirada da aeronave do porto", explica o diretor do CTLA, coronel aviador Rodrigo Colaço Moreira.

Conforme destaca o delegado André Sette Câmara, da Alfândega do Porto de Itajaí, que abrange a atividade portuária de Navegantes, a atuação da fiscalização aduaneira é fundamental para assegurar a legalidade e a regularidade da operação.

“A chegada de uma aeronave estratégica como o F-39 Gripen envolve um rigoroso processo de controle aduaneiro, que garante o fiel cumprimento da legislação vigente e resguarda os interesses da soberania e da economia nacional”, ressalta.