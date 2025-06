VÍDEO: Irã diz que ataques de Israel são ‘declaração de guerra’

O Irã afirmou, nesta sexta-feira (13), que os ataques de Israel contra instalações militares e nucleares são uma "declaração de guerra". Em carta dirigida à ONU (Organização das Nações Unidas), o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, pediu ao Conselho de Segurança que aborde o tema de "maneira imediata".

Em contrapartida, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que o Irã deve fechar um acordo nas negociações sobre programa nuclear, caso contrário haverá mais "morte e destruição".