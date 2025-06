Dise estoura ponto de tráfico, prende 5 e apreende 2kg de drogas

A Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) de Cruzeiro deflagrou operação que resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região da Vila João Batista. Também foram apreendidos mais de 2 kg de drogas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ação integra o trabalho da Delegacia Seccional de Polícia de Cruzeiro e foi deflagrada no início da noite da última quarta-feira (11).