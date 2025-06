Motoristas podem atrasar saída de ônibus em cidades do Vale

Motoristas e cobradores de ônibus de São José dos Campos, Jacareí e Taubaté decidem em assembleia os próximos passos da campanha salarial. O Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba convocou assembleias para esta sexta-feira (13), às 10h e 15h.

Embora não haja previsão de atrasos na saída dos ônibus nesta sexta, o sindicato não descarta essa possibilidade para a próxima semana, dependendo do que ficar decidido na assembleia.