Sensação de frio cresce e Vale terá dia gelado e de baixa umidade

Nesta sexta-feira (13), o dia amanheceu gelado em grande parte do território paulista, com sensação térmica de frio mais intensa em comparação aos dias anteriores, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Ao longo do dia, o sol deve predominar e as temperaturas tendem a se elevar, mas a sensação de frio persiste devido aos ventos, especialmente na faixa leste do estado, área da região do Vale do Paraíba.