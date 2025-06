Procurado por tráfico é preso na região sudeste de São José

Por volta de 19h45 de quinta-feira (12), policiais militares da Força Tática do 46º BPM/I, em patrulhamento pelo bairro Sítio Bom Jesus, na região sudeste, abordaram um homem.

Na busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, mas, em consulta criminal, retornou como sendo procurado da justiça pelo crime de tráfico de drogas.