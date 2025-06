Defesa de Luiz Felipe diz que Mariana tirou a própria vida

Versão da defesa

O advogado de Luiz Felipe, Hélio Barbosa, afirmou em entrevista ao SBT que o cliente nega ter assassinado Mariana. Segundo a defesa, o réu alega que a jovem teria cometido suicídio após uma discussão no domingo à noite. Luiz Felipe sustenta que, após deixar Mariana em um ponto próximo a um bar, recebeu uma ligação dela pedindo ajuda. Ao retornar ao local, teria encontrado a vítima já enforcada, pendurada por um cordão ou corda, o material não foi identificado com clareza por ele.

Ainda segundo o relato do acusado, ele teria cortado o laço com uma faca, tentado reanimá-la, e, ao constatar a morte, decidiu esconder o corpo por medo das consequências. Mariana teria sido enterrada ainda com sinais vitais, de acordo com a narrativa apresentada.