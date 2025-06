São José Futsal é goleado fora de casa e segue sem vencer na LNF

O São José Futsal levou uma goleada de 5 a 1 para o Praia Clube na noite desta quinta-feira (12), no ginásio G3, em Uberlândia, pela primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Com esse resultado, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, continua sem vencer e se mantém na zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos. E o Praia Clube foi ao terceiro lugar, com 18 pontos.