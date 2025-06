VÍDEO: Motoqueiro bêbado causa preocupação em rodovia

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motoqueiro dirigindo de forma perigosa na PE-270, que liga Serra Talhada a Custódia, no Sertão pernambucano. Nas imagens, o condutor aparenta estar sob efeito de álcool enquanto realiza manobras arriscadas, colocando em risco sua vida e a de outros motoristas.

O caso gerou revolta entre internautas, que cobram maior fiscalização nas estradas da região. A imprudência no trânsito segue como uma das principais causas de acidentes no país.