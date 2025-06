Homem é encontrado morto em via pública em Jacareí 

Um homem de 50 anos foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (12) na rua Floriano Peixoto, em Jacareí. A Polícia Militar foi acionada após o chamado do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito no local.

A vítima estava sem documentos no momento em que foi localizada, mas sua identidade foi confirmada posteriormente por meio de exame papiloscópico. A Polícia Científica realizou perícia no local, com o objetivo de levantar informações que possam esclarecer as circunstâncias da morte.

O caso foi registrado como morte suspeita na Delegacia de Polícia de Jacareí e segue sob investigação. As autoridades apuram se houve qualquer tipo de violência ou fator externo relacionado ao falecimento.