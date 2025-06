VÍDEO: Menino com paralisia cerebral participa de corrida

Enzo, uma criança com paralisia cerebral, tornou-se símbolo de superação ao participar de uma prova esportiva inclusiva. O vídeo do menino cruzando a linha de chegada com um sorriso radiante viralizou nas redes sociais.

"Ele prova que crianças atípicas podem viver momentos de alegria e conquista", destacou a família, que compartilha regularmente as experiências do garoto. Nas imagens, Enzo aparece recebendo apoio de amigos e familiares durante a competição.