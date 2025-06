Religioso é preso por estupr@r menino de 11 anos

Um homem acusado de estuprar um menino de 11 anos foi capturado pela Polícia Civil após estar foragido da Justiça por vários anos. O crime teve início em 2012 e se estendeu por aproximadamente dois anos.

O caso ocorreu no bairro Tabuleiro dos Martins, em Maceió. Conforme as investigações, o suspeito atuava junto a grupos de jovens de uma igreja local e utilizou essa relação para cometer os abusos. A vítima, na época com 11 anos, aceitou trabalhar na casa do acusado, momento em que os crimes começaram.