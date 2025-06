Avô é denunciado pela própria neta, que viu prima ser abusad@

Policiais civis prenderam nesta quinta-feira (12) um homem de 60 anos, acusado de importunação sexual e estupro de vulnerável contra três menores de idade. As vítimas são duas crianças e uma adolescente.

Os fatos ocorreram em Maceió, no bairro Bom Parto, onde o suspeito foi localizado e capturado. Segundo as investigações, ele é companheiro da avó das vítimas, que costumavam ficar sob os cuidados dela na residência.