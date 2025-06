Chamou rival para facada e foi morto a tiros por guarda

Um homem morreu na noite desta quinta-feira (12) após ser baleado durante uma intervenção da Guarda Municipal. Ele participava de uma briga com outro homem envolvendo facas. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência foi registrada na Praça Centenário, em Maceió. De acordo com a Secretaria de Segurança Cidadã, os dois homens entraram em luta corporal quando agentes da Guarda foram acionados para conter a situação.