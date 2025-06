Frio intenso leva Inmet a emitir alerta de geada para 12 cidades

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de geada que atinge 11 municípios do Vale do Paraíba. A previsão indica que, entre a meia-noite e as 7h desta sexta-feira (13), os termômetros podem registrar mínimas de até 3°C, com possibilidade de formação de geada e eventuais prejuízos à produção agrícola.

O aviso, classificado como de perigo potencial (nível amarelo). Segundo o Inmet, a baixa temperatura pode comprometer culturas sensíveis, como frutas, verduras e outras lavouras em desenvolvimento.