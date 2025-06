Dupla do Vale, Thales e Lucas, anuncia clipe com superprodução

Nascidos e criados no Vale do Paraíba, os sertanejos Thales e Lucas preparam o lançamento do clipe "Casalzinho de Hollywood", marcado para 21 de junho. A música, composta pelo experiente Junior Lobo (autor de hits de Zé Neto & Cristiano e Gusttavo Lima), promete destacar ainda mais o talento da dupla na cena musical regional.

Com produção assinada por Newton Fonseca, que já trabalhou com grandes nomes do sertanejo, o projeto foi gravado no tradicional Estúdio Talismã, em Goiânia. "Como artistas do Vale, queremos mostrar que nossa região tem muito talento para oferecer ao cenário musical", destacou a dupla.