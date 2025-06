Operação em Ubatuba prende seis suspeitos de tráfico e homicídio

Uma grande operação policial realizada nesta quinta-feira (12) em Ubatuba resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas e homicídio.

Os outros cinco detidos - identificados foram flagrados com drogas e materiais relacionados ao tráfico durante as buscas.

Os policiais apreenderam 1,2 kg de maconha, 320 porções de crack (395g em pedra), 651 porções de cocaína (725g em pedra), uma pistola calibre 9mm, um simulacro de fuzil, R$ 8.715 em dinheiro, além de balanças de precisão, cadernos com anotações contábeis do tráfico, facas usadas no fracionamento de drogas e três máquinas caça-níquel.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia de Ubatuba, com apoio das delegacias de Caraguatatuba e São Sebastião e da Polícia Militar do Litoral Norte.